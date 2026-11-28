女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た千葉百音（木下グループ）は転倒があり２位に終わった。フリーは２位の１３７・４５点、合計２１４・５７点。ＳＰ２位のシン・ジア（韓国）がフリーは

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た千葉百音（木下グループ）は転倒があり２位に終わった。 フリーは２位の１３７・４５点、合計２１４・５７点。 ＳＰ２位のシン・ジア（韓国）がフリーは１位の１４３・７１点をマークし、合計２１９・０２点で逆転優勝。

青木 祐奈（日本建物管財）が４位、山下 真瑚（中京大）は６位だった。 日本勢は第１戦フランス大会の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）から５連勝していたが、２０１９年のロシア勢（コストルナヤ、シェウバコワ、トルソワ）以来となる史上２例目の同一国によるＧＰシリーズ全制覇はならなかった。 最終滑走で迎えた千葉のフリーは「月の光」。 冒頭にフリップ―トウループの連続３回転ジャンプを着氷させると、３回転サルコーも着氷。３回転ループで転倒したが、後半の３回転フリップ、３回転ルッツ―ダブルアクセル―ダブルアクセルの３連続ジャンプ、３回転ルッツと着氷。

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修正力を見せたが、わずかにミスが出て演技後は複雑な表情だった。 ３回転ループの転倒を「まぁ悔しいところはある」と語ったが「今日は自分に自信を持ってここまで演技することができたので、これもひとえに日本の皆様の応援のおかげだと思うので、本当に最後まで自分の世界観っていうのをしっかり表現することができたので、そこは今日の大きな成果だと思います」と収穫を口にした。 中国杯に続く２連勝はならなかったが、ＧＰファイナル（１２月１０日開幕、中国・重慶）に３年連続出場を決めた。