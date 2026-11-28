ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組は今季自己ベストの１２５・９１点を出し、合計１９５・６９点で２位となった。３位に入った第３

ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組は今季自己ベストの１２５・９１点を出し、合計１９５・６９点で２位となった。３位に入った第３戦・中国杯に続く表彰台で、初のＧＰファイナル（１２月１０～１２日、中国・重慶）進出を決めた。

日本勢では３組目、日本選手同士のペアとしては、２組目のＧＰファイナル進出。 ミラノ・コルティナ五輪金メダルで、昨季ＧＰファイナルを制した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（引退）に「ゆなすみ」が続いた。 今季は８月に長岡が左足を骨折するなどケガが続き出遅れた。２戦連続表彰台でＧＰファイナルに滑り込み、長岡は「いまだに、私たちがファイナルに出場できることが信じられない。 とにかく出場権を獲得できたっていうのがうれしい」と喜び、森口は「ゆなちゃんが元気で帰ってきてくれて、ぎりぎりの努力が報われる形になってうれしい。

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歩んできた道のりを考えると、ウルってくる部分があるというか。 すごく大事なファイナルになると思う」と感慨深げに話した。 ２３年５月にペアを結成し今季が４季目。 ミラノ五輪後にペア競技をリードしてきた三浦、木原組が引退し、バトンを託された。 ＮＨＫ杯は日本のファンの前で演技する貴重な機会。