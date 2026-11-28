男子フリーが行われ、ショートブログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）が１９０・５０点、合計３０５・３１点で優勝した。自身が持つ歴代最高得点２３８・２４点、合計の歴代最高記録３３５・３０点（２

男子フリーが行われ、ショートブログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）が１９０・５０点、合計３０５・３１点で優勝した。 自身が持つ歴代最高得点２３８・２４点、合計の歴代最高記録３３５・３０点（２０１９年ＧＰファイナル＝ネーサン・チェン）には及ばなかったが、母タチアナさんも９８、２００１年に制したＮＨＫ杯を初出場で制した。

フリーでは直前の６分間練習で珍しく転倒。 冒頭のジャンプが２回転になり、クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）も封印したが、後半に４回転ジャンプを組み込み異次元の構成は健在。 演技を終えると、氷に向かって小さく、何度もうなずいた。 ２７日のＳＰでは、全ての要素に加点が付く圧巻の演技で１１４・８１点をマーク。 チェンが２２年北京五輪でマークした１１３・９７点の歴代最高得点を更新し、「信じられない気持ちでいっぱい。

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まさかこんなに高い得点が出るとは思わなかった」と目をまん丸にして驚いてた。 ◆NHK杯 男子シングル結果◆⑶ルーカス・ブリッチギー（スイス）２６６・０２点：９０・８１点（SP５位）１７５・２１点（フリー４位）（西武グループ）２５８・０５点：８２・６２点（SP１０位）１７５・４３点（フリー３位）⑺ウラジスラフ・ジキジ（AIN）２５０・２２点：８５・４６点（SP９位）１６４・７６点（フリー６位）⑼ジェイソン・ブラウン（米国）２４４・８０点：８５・８９点（SP８位）１５８・９１点（フリー８位）⑾フランソワ・ピトー（フランス）２２２・７２点：７８・０６点（SP１２）１４４・６６点（フリー11位）