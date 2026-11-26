フィギュアスケートのＧＰシリーズ第６戦、ＮＨＫ杯は２７日に開幕する。２６日は前日練習が本番会場で行われ、女子シングルで四大陸女王の青木祐奈（日本建物管財）が最終調整。フリーの曲をかけて練習に臨み、「

フィギュア スケートのＧＰシリーズ第６戦、ＮＨＫ杯は２７日に開幕する。２６日は前日練習が本番会場で行われ、女子シングルで四大陸女王の青木祐奈（日本建物管財）が最終調整。 フリーの曲をかけて練習に臨み、「本当に一番楽しむことを目標にやっているので、緊張もあると思うが、皆さんの声援を力に変えて頑張りたい」と意気込んだ。

第１戦フランス大会では、ショートプログラム（ＳＰ）で自己ベストを更新して首位発進したものの、フリーではジャンプにミスが続き、４位と表彰台入りを逃した。 フランス大会後は気持ちの面で落ち込んだといい、「結構やられてしまって、１か月ちょっとあったが、半分くらいはいい練習ができていなかった」と明かした。 その上で「ジャンプがもし失敗してしまっても、気にせずに滑りきって、とにかく演技を楽しむということを目標にしたい」と語った。 ＧＰファイナルへの進出は今大会で２位以上に入る必要がある。

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「（ファイナルは）意識していない。 やるべきことをしっかりやれば、自然と狙える点数ではあると思うが、順位や点数は自分ではコントロール出来る問題ではないので、とにかく自分のベストの演技がしたい」と笑顔で話した。