２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２９日、都内の紀伊國屋書店で２人の軌跡を描いた絵本「りくりゅうも

２月のミラノ・コルティナ五輪の フィギュア スケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２９日、都内の紀伊國屋書店で２人の軌跡を描いた絵本「りくりゅうものがたり ふたりのスケート、ひとつのゆめ」（世界文化社）の刊行記念イベントに臨んだ。

サイン本プレゼント会で子どもたちと触れあい、三浦さんは「文章もイラストも、すごく素敵なものになっていて、読んでいて頑張ってきてよかったな、と思いました」と語った。

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「りくりゅう」として初となる絵本。２人が結成するきっかけとなったトライアウトの描写や、金メダルを獲得したミラノ五輪、そして２人の未来に描く夢までが描かれている。 「自分たちの歩んで来た道を、絵本にしていただけるのは本当にありがたいこと」と木原さん。 三浦さんも「ペアを身近に感じていただけるものになったかなと思います」とうなずいた。 ミラノ五輪では、ショートプログラムでまさかの５位発進から、フリーで世界歴代最高得点を更新し、大逆転での金メダルを獲得。