男子フリーが行われ、ショートブログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）が１９０・５０点、合計３０５・３１点で優勝した。自身が持つ歴代最高得点２３８・２４点、合計の歴代最高記録３３５・３０点（２

男子フリーが行われ、ショートブログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）が１９０・５０点、合計３０５・３１点で優勝した。 自身が持つ歴代最高得点２３８・２４点、合計の歴代最高記録３３５・３０点（２０１９年ＧＰファイナル＝ネーサン・チェン）には及ばなかったが、初出場のＮＨＫ杯で、コーチを務める母タチアナ・マリニナさんとの親子制覇を果たした。

フリー直前の６分間練習では珍しく転倒も見られ、演技後も笑顔はなかった。 試合後の会見では「正直、調子が悪かった。 無事にやり終えることが目標だった。 ファイナルまでしっかり休みたい」と振り返った。

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不調の原因については、「けがではない。 会場に来た時は気分がよかったが、リンクに上がる直前にめまいや吐き気に襲われた」と回答した。 フリーは冒頭のジャンプが２回転になり、クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）も封印したが、４回転トウループは難なく成功。 後半には４回転ルッツ―トリプルアクセル―ダブルアクセルの３連続ジャンプを成功。１つの要素で基礎点２５・０８点という異次元の高得点を得ると、さらに４回転ルッツ（回転不足）―３回転トウループ、４回転サルコーを着氷。 演技を終えると氷に向かって小さく、何度もうなずいた。