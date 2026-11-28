女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た千葉百音（木下グループ）は転倒があり２位に終わった。フリーは２位の１３７・４５点、合計２１４・５７点。ＳＰ２位のシン・ジア（韓国）がフリーは

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た千葉百音（木下グループ）は転倒があり２位に終わった。 フリーは２位の１３７・４５点、合計２１４・５７点。 ＳＰ２位のシン・ジア（韓国）がフリーは１位の１４３・７１点をマークし、合計２１９・０２点で逆転優勝。

青木 祐奈（日本建物管財）が４位、山下真瑚（中京大）は６位だった。 最終滑走で迎えた千葉のフリーは「月の光」。 冒頭にフリップ―トウループの連続３回転ジャンプを着氷させると、３回転サルコーも着氷。３回転ループで転倒したが、後半の３回転フリップ、３回転ルッツ―ダブルアクセル―ダブルアクセルの３連続ジャンプ、３回転ルッツと着氷。 修正力を見せたが、わずかにミスが出て演技後は複雑な表情だった。

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「今日はループの転倒が悔しいところはあったんですけど、自分の中で、自分の今のコンディションだとか、いろんな状況を踏まえて、最後転んだ後に集中力を立て直して、最後まで自分らしい滑りをすることができたっていうのは、すごく去年から成長を感じたところだなというふうに自分でも思います」「表現だとか、丁寧に見せたい気持ちと、緊張とかで足に力が入りづらいっていう、そのせめぎ合いみたいなところが今日もあったんですけど、ジャンプの瞬間、しっかり集中してタイミングを合わせるっていうのは、ループはちょっとずれてしまったんですけど、それ以外しっかり質のいいジャンプが跳べたので、そこは良かったところだと思います」「今日はとにかくショートで一旦プレッシャーみたいなものは全部流したと思って、あとはしっかり自分の演技を楽しむだけっていうふうに捉えてやっていたので、６分間練習からちゃんと自分の感覚でやることができましたし、演技中もいい集中力で、特に３連続（ジャンプ）のところとか、ほぼ気合で跳んでたようなものなので、最後まで気持ちを強く持って演技できたっていうのはすごく良かったところだと思います」「うーん、そうですね。