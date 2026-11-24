バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグは２４日までに来年１月３０日に北海道のエスコンフィールド北海道で開催される男子のオールスターゲームの出場予定２８選手を発表した。ビーチバレーと二刀流で活躍

バレー ボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグは２４日までに来年１月３０日に北海道のエスコンフィールド北海道で開催される男子のオールスターゲームの出場予定２８選手を発表した。

ビーチバレーと二刀流で活躍するアウトサイドヒッター（ＯＨ）・水町泰杜（名古屋）がファン投票で全体１位の７万８４９票を集め、選出。 日本代表オポジット（ＯＰ）の宮浦健人（名古屋）が６万２２３４票で２位。２人が対戦する２チームの主将を務める。 名古屋が全ポジションでファン投票１位を独占した。 ＯＨは水町、ＯＰは宮浦、ミドルブロッカー（ＭＢ）は伝田亮太、セッターは日本代表に復帰した深津英臣、リベロは市川健太が各ポジションの１位の得票数で選出された。

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▼ＯＰ（４人）…宮浦健人（名古屋）、西田有志（大阪Ｂ）、張育陞（北海道ＹＳ）、ステファン・ボワイエ（Ｓ愛知） ▼ＯＨ（８人）…水町泰杜、山崎彰都（ともに名古屋）、柳田将洋（東京ＧＢ）、甲斐優斗（大阪Ｂ）、山田滉太（北海道ＹＳ）、ダニエル・チチゴイ（サントリー）、トンマーゾ・リナルディ（日鉄堺）、迫田郭志（鹿児島） ▼ＭＢ（８人）…伝田亮太、ノルベルト・フベル（ともに名古屋）、小野寺太志（サントリー）、西川馨太郎（大阪Ｂ）、三好佳介（Ｖ北海道）、松本慶彦（信州松本）、エドアルド・カネスキ（東レ静岡）、西本圭吾（広島Ｔ）▼リベロ（４人）…市川健太（名古屋）、山本智大（大阪Ｂ）、外崎航平（Ｖ北海道）、ジェニア・グレベニコフ（名古屋）