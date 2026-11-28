福島ファイヤーボンズが山形ワイヴァンズとの“東北ダービー”を95－80で制し、3連勝を挙げた。加入2季目のケニー・マニゴールト（35）がBリーグ通算1000得… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

福島ファイヤーボンズ が 山形ワイヴァンズ との“東北ダービー”を95－80で制し、3連勝を挙げた。 加入2季目のケニー・マニゴールト（35）がBリーグ通算1000得点を達成。 さらに、Bリーグキャリアハイとなる27得点、8リバウンド、4アシスト、6スチールと大車輪の活躍で勝利に導いた。

敗れた山形は、今季2度目の6連敗を喫した。 エンジン全開だった。 第2クオーター（Q）序盤の27－27と同点の場面だった。 ディフェンスリバウンドを奪った福島のマニゴールトが速攻を決めた。

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そこからチーム7連続得点で41－27まで突き放した。 一時詰め寄られた第4Qにもスチールや豪快なダンクを披露し、断ち切った。