バスケットボール３人制男子日本代表は２５日、都内で練習を公開し、５人制との“二刀流”に挑戦する江原慎太朗（滋賀）も参加し、汗を流した。

３人制の日本代表は、ロス五輪出場に向け「三本の矢」を掲げ強化を進める。１本目が３人制専任の日本代表、２本目がＵ２３以下の育成・強化、そして、３本目が６月からスタートしたＢリーグ選手から選出される「Ｔｅａｍ ＴＯＫＹＯ ２０２６」。

江原はチーム東京で参加し、Ｂリーグ滋賀で活躍しながら３人制にも出場し、五輪への夢を抱いている。 Ｂリーグとの二刀流。 自分の役割は自覚している。

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「何でもできる感じなので、いろんなポジションにアジャストできることが自分の役割」と話す。１９２センチの長身に、海外の選手に当たり負けない体をつくるため、体重を８９キロから１００キロに増量するなど、フィジカル強化にも余念がない。 現在、ＮＢＡクリッパーズの下部組織のサンディエゴ・クリッパーズに所属する河村勇輝とは東海大時代の同期。 先に世界で活躍する友の姿を刺激にしている。

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「仲はいいですけど普通にファン。 またいつか、どこかでバスケができたらいいなと思っている。 （種目は違うが）一緒にロスに行きたいです」と夢を描く。 ◆ロサンゼルス五輪への道 出場枠は男女それぞれこれまでの８枠から増えて１２枠（１枠は開催国の米国）。１１枠のうちの５枠は２０２７年１２月１日時点の、ＦＩＢＡ３人制国別ランキングをもとに各地域（アジア・パシフィックは２枠、米国、欧州、アフリカ）の上位国が決まる。

国別ランキングは、各国上位２０人の個人ポイントを合算して算出される。 対象期間は２年。 残る６枠は、２０２８年３月から６月にかけて４回実施される五輪世界最終予選で争う。 同競技は東京五輪で初採用され男女ともに出場したが、２４年パリ五輪は出場を逃している。