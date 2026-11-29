◇W杯アジア2次予選日本84ー73カタール（2026年11月29日カタール）バスケットボール男子日本代表（世界ラン

第4Qは開始早々に途中出場の佐々木隆成（30＝三遠）がスティール。 そのままレイアップシュートを決めた。 さらに残り9分17秒に右コーナーから高島紳司（26＝宇都宮）が3Pシュートを決めて同点に追いついた。

直後にはホーキンソンが相手の反則を誘い、フリースロー2本を沈めてこの試合初のリードを奪った。 さらに富永のドライブインからレイアップシュート、佐々木の3Pシュートで一気にリードを広げた。 その後もホーキンソンと富永の活躍でリードを守り、大逆転勝利を飾った。 敵地2連戦でいずれも2桁点差をひっくり返した日本が3大会連続となるW杯の切符をつかんだ。

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試合後に桶谷大HCは「前半は、本当に采配もあまり良くなくて、選手も足が動いていなくて、なかなかいい入りができなかった。 それでも後半もう1回、みんなのディフェンス、そしてオフェンスもしっかりやってくれたので、あのような展開になれたと思います」と総括。 そして前半苦戦した理由は明確で、ハーフタイムで「もう1回しっかりやろうぜ！ 」と声をかけたと明かした。