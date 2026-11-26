世界ランク２２位の日本は、同３３位のレバノンと対戦している。

試合前に先発メンバーが発表され、ＰＧ・齋藤拓実、ＳＧ・西田優大、ＳＦ・馬場雄大、Ｃ／ＰＦ・ジョシュ・ホーキンソン、Ｃ・川真田紘也が名を連ねた。 ＮＢＡクリッパーズの八村塁、クリッパーズの下部組織、サンディエゴ・クリッパーズに所属する河村勇輝は出場せず、国内組だけで臨む。

日本は６勝２敗でＦ組首位に立つが、過去の対戦成績は１勝５敗。 昨年８月のアジアカップでは７３―９７で２４点差をつけられ完敗しているように厳しい戦いが待つ。２９日のカタール戦との敵地で２連勝できればＷ杯進出が決定する。 第１クオーター（Ｑ）は、川真田が日本の最初の得点を挙げるとホーキンソンの３点シュートなどで８―４と序盤からリードする展開から始まった。１５―１４に迫られると馬場が３点シュートを沈めるなどリードは許さない。 それでも終盤に逆転されると２２―２６とリードされて終えた。

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第２Ｑは、ホーキンソンの得点からスタート。 相手の３点シュートが決まりだし、３０―３５と劣勢に回った。３０―３８となった残り４分３１秒でタイムアウト。 再開直後にＳＧ・高島紳司が３点シュートを沈める。 流れを引き戻すかに思われたが、連続得点を許し、３５―４７と１２点差まで広げられた。 結局、５１―３８でリードを許し、折り返した。