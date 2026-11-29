◇W杯アジア2次予選日本84ー73カタール（2026年11月29日カタール）バスケットボール男子日本代表（世界ラン

日本は26日（日本時間27日）にはレバノン（同33位）と対戦し、逆転勝利。 カタール戦前の時点で通算7勝2敗とF組の首位をキープし、3大会連続となるW杯出場へ王手をかけていた。 第3Qに反撃開始。

西田の3点プレーなど17―3のランを決めて一気に点差を詰めた。 このクオーターを54―59で終え、5点差まで迫った。 第4Qは開始早々に途中出場の佐々木隆成（30＝三遠）がスティール。 そのままレイアップシュートを決めた。

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さらに残り9分17秒に右コーナーから高島紳司（26＝宇都宮）が3Pシュートを決めて同点に追いついた。 直後にはホーキンソンが相手の反則を誘い、フリースロー2本を沈めてこの試合初のリードを奪った。 さらに富永のドライブインからレイアップシュート、佐々木の3Pシュートで一気にリードを広げた。 その後もホーキンソンと富永の活躍でリードを守り、大逆転勝利を飾った。