世界ランク２２位の日本は、同３３位のレバノンと対戦し、８６―８２で勝利し、Ｗ杯進出に王手をかけた。

世界ランク２２位の日本は、同３３位のレバノンと対戦し、８６―８２で勝利し、Ｗ杯進出に王手をかけた。 前半は相手に押され５１―３８と１３点差で折り返した。 それでも、第３Ｑに入るとじわじわと相手に迫り、６１―６６の５点差で迎えた運命の第４Ｑ。

スタートからシェーファー アヴィ 幸樹（仙台）の３点シュートで２点差。 ホーキンソンが決めると同点に追いき、残り６分１９秒では、３６歳の比江島慎（宇都宮）の３点シュートでついに逆転。

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さらに、７３―７０から再び比江島がジャンプシュートを決めて５点差に広げるなど、ベテランがチームをけん引し、昨年８月のアジアカップでは７３―９７で２４点差をつけられ完敗した宿敵に大逆転でリベンジした。 ２９日のカタール戦に勝利すれば残り２戦を残して地力でのＷ杯進出が決まる。１０得点２アシストを記録した比江島は「チームに勢いを与えられる３ポイントを決められたので、最低限の仕事はできたのかな。 前半、スイッチディフェンスに対して攻めあぐねていた状況だったが、ディフェンスから速い展開でいい形でオフェンスを展開できた。