世界ランク２２位の日本は、同３３位のレバノンに８６―８２で勝利し、Ｗ杯進出に王手をかけた。

世界ランク２２位の日本は、同３３位のレバノンに８６―８２で勝利し、Ｗ杯進出に王手をかけた。 試合前に先発メンバーが発表され、ＰＧ・齋藤拓実（名古屋）、ＳＧ・西田優大（三河）、ＳＦ・馬場雄大（長崎）、Ｃ／ＰＦ・ジョシュ・ホーキンソン（東京ＳＲ）、Ｃ・川真田紘也（琉球）が名を連ねた。

ＮＢＡクリッパーズの八村塁、クリッパーズの下部組織、サンディエゴ・クリッパーズに所属する河村勇輝は出場せず、国内組だけで臨む。 第１クオーター（Ｑ）は、川真田が日本の最初の得点を挙げるとホーキンソンの３点シュートなどで８―４と序盤からリードする展開から始まった。１５―１４に迫られると馬場が３点シュートを沈めるなどリードは許さない。 それでも終盤に逆転されると２２―２６とリードされて終えた。 第２Ｑは、ホーキンソンの得点からスタート。

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相手の３点シュートが決まりだし、３０―３５と劣勢に回った。３０―３８となった残り４分３１秒でタイムアウト。 再開直後にＳＧ・高島紳司（宇都宮）が３点シュートを沈める。 流れを引き戻すかに思われたが、連続得点を許し、３５―４７と１２点差まで広げられた。 結局、５１―３８でリードを許し、折り返した。