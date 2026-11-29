プロレスリング・ノアは29日、都内で前日28日の後楽園ホール大会の一夜明け記者会見を行い、「ノアJr．グランプリ2」を初制覇した小田嶋大樹（25）が出席した。… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

小田嶋は12月31日の神奈川・横浜BUNTAI大会「NOAH “THE NEW YEAR” EVE 2026」でGHCジュニアヘビー級王者カイ・フジムラ（TEAM 2000X）に挑むことが決定。

悲願のベルト奪取を誓った。 キャリア2年で頂点に立った小田嶋は、YO－HEYとの激闘を制した決勝を振り返り、「優勝できた喜びはもちろんんですけど、やっぱりたくさんの人の祝福の声、声援が本当に何よりうれしかったですし、本当に全てに感謝でいっぱいです」と笑顔。 大みそかに激突するカイとは新弟子時代に特別な縁がある。

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「デビュー戦直前で『リング上で練習したい』って時に、大和田さんに内緒でリングでスパーリングやってもらったりとか。 で、そん時にいつかてっぺん目指して一緒に試合しようって約束してました。 その約束を果たせる時が来たのを心からうれしく思います」と感慨深げに語った。 闇落ちして変貌（へんぼう）を遂げた現在のカイには「全く別人ですし、本当何があったんだってずっと思ってるんですけど」としつつも、「ひきょうな手は使ってるけどやっぱ実力は本物です」と警戒。