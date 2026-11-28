12月6日の後楽園大会でGHCヘビー級王座次期挑戦者決定戦（60分アイアンマンマッチ）を争う清宮海斗（30）とYoshiki Inamura（34）が、王者・… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

12月6日の後楽園大会でGHCヘビー級王座次期挑戦者決定戦（60分アイアンマンマッチ）を争う 清宮海斗 （30）と Yoshiki Inamura （34）が、王者・ 内藤哲也 （44）を交えた3WAY6人タッグマッチ（20分一本勝負）で激突。

直接対決へ気勢を上げた。 試合は内藤＆BUSHI＆RYUSEI組、清宮＆近藤修司＆佐藤維組、Inamura＆ドラゴン・ベイン＆アレハンドロ組で争われ、最後は内藤が佐藤からプルマブランカでタップを奪った。 中盤には3人が対峙（たいじ）し、清宮が内藤にシャイニング・ウィザード、Inamuraも清宮にラリアットからぶちかましを放つなど火花を散らした。 12・6後楽園での一戦は、今年2度引き分けている清宮とInamuraが、60分間戦い続けて最終的な勝利数で決着をつける過酷な一戦。

Advertisement

勝者は12月31日の横浜BUNTAI大会で内藤の持つGHCヘビー級王座に挑戦する。 この日の試合後、清宮は「今日やって、まあ、はっきりと、やっぱりもうあの2人ともぶっ倒してえなって思ったんで。 それがね、今日感じただけでも、もうゴールが見えてるんで、そこに向かっていくだけですよ」と力を込めた。