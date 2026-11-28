極悪軍団TEAM 2000Xの同門対決、カイ・フジムラ対アルファ・ウルフ戦は両者ノックアウトに終わった。試合後は軍団内の亀裂が表面化し、軍団を束ねるヨシ・タツ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

極悪軍団 TEAM 2000X の同門対決、カイ・フジムラ対アルファ・ ウルフ 戦は両者ノックアウトに終わった。 試合後は軍団内の亀裂が表面化し、軍団を束ねるヨシ・タツの求心力低下をうかがわせる一幕もあった。

発端は11・3春日部大会だった。 ドラゴン・ベインらから剥ぎ取ったマスクをおもちゃ扱いするカイを、「メキシコ人の誇り」であるマスクを重んじるウルフが制止。 しかしカイがそれに従わず、ウルフは11・14梅田大会でカイに怒りを爆発させた。 これを受け、“チェアマン”マサ北宮が「次の後楽園ホールでオマエら2人でシングルマッチやって、そこで手打ちじゃ」と今大会での一戦を決定。

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ヨシ・タツも「絶対に（いさかいを）収束させる」と断言し、OZAWAも「痴話げんかみたいな、よくあること」「必ず最後はまーるく収まるから」と語っていた。 しかし試合はイスなどが飛び交う荒れた展開となり、最後は打撃の相打ちで両者ダウンのまま10カウント。 試合後、一度は抱擁を交わし北宮が2人の手を上げたが、直後にカイが再びマスクをもてあそぶジェスチャーを見せたことで乱闘に発展した。 制止する味方も突き飛ばしたウルフを他のTEAM 2000X勢が痛めつける中、止めに入るヨシ・タツをメンバーたちは無視。