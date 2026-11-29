プロレスリング・ノアは29日、都内で記者会見を開催。12月6日の後楽園ホール大会でGHCヘビー級王座次期挑戦者決定戦・60分アイアンマンマッチを戦う清宮海斗（… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

プロレス リング・ノアは29日、都内で記者会見を開催。12月6日の後楽園ホール大会でGHCヘビー級王座次期挑戦者決定戦・60分アイアンマンマッチを戦う 清宮海斗 （30）と Yoshiki Inamura （34）が出席した。

勝者が大みそかの横浜BUNTAI大会で王者・内藤哲也に挑む大一番を前に、2人の対照的な考え方が浮き彫りとなった。 先にマイクを握ったInamuraは、前日28日の「ノアJr．グランプリ2」を制した小田嶋大樹の激闘に刺激を受けたと語り、「これはプロレスリング・ノアの、そしてGHCのための戦いだと思ってます」と団体を背負う覚悟を示した。 これに真っ向から反発したのが清宮だった。

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「別に僕はこの試合楽しむつもりなんてさらさらないんで」「これは俺の戦いなんで」「ノアのために戦うとか、そういうつもりは俺、今回もないから」と一蹴。 過去1、2年結果が出ない現状に触れ、ベストな状態で戦える期間は「本当にあと2、3年だなってのは思うんだよね。 だからその中で、やっぱもう自分のためにこれは戦いなんだっていう気持ちで今いるんで」と危機感を隠さなかった。 するとInamuraは「自分のために戦うってことは結局ノアのためではあるでしょ？