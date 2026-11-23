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「Pacific English Study」は、温暖な気候と美しいビーチに恵まれたゴールドコーストで、英語学習と海外生活の両方を楽しみたい方に適した語学学校です。 開放的な環境の中で英語を学びながら、放課後や休日にはマリンアクティビティや街歩きなど、現地ならではの多彩な体験を楽しむことができます。

ゴールドコーストには世界各国から留学生や旅行者が集まっており、さまざまな文化的背景を持つ人々との交流を通じて、日常的に英語を使う機会があります。 授業で身につけた表現を実際のコミュニケーションで活用することで、実践的な英語力と国際的な視野を養うことができます。 また、ショッピング施設や飲食店、公共交通機関など、生活に必要な環境が整っていることもゴールドコーストの魅力です。 初めて海外で生活する方も新しい環境になじみやすく、学習とアクティビティをバランスよく取り入れた留学生活を送ることができます。

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今回の取り扱い開始により、ネイティブキャンプ留学は、オーストラリア・ゴールドコーストにおける新たな学びの選択肢を提供し、留学生一人ひとりの目的やライフスタイルに合わせた留学プランを提案することが可能となりました。 教室を出れば、そこはサーファーズパラダイスのビーチ。 海まで徒歩2分という立地だから、午前は英語、午後はサーフィンという理想の“遊学”ライフが実現します。 サーフボードの無料保管もあり、勉強と趣味を本気で両立。

リゾート地ならではの開放感の中で、学んだ英語をその日のうちに街やビーチでアウトプットできる環境です。 平均約12名のクラス編成で発言チャンスが豊富。 南米・ヨーロッパを中心に多国籍な学生が集まり、自然と英語漬けの毎日になります。 細かなレベル分けとオンライン学習管理で、自分の弱点も見える化。

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担任講師と二人三脚で成長を実感できるから、ただ通うだけでなく“使える英語”を身につける遊学が可能です。 ジョブクラブなど、現地就労を視野に入れたサポートが充実。 履歴書添削や面接対策はもちろん、生活面の相談まで手厚くフォロー。 週3〜4日の通学スタイルでメリハリある生活が送れるため、アルバイトやアクティビティにも挑戦できます。

学びと経験を同時に積める、次の一歩につながる遊学環境です。 ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。 Pacific English Studyの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。