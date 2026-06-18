【ナッシュビル（米国）17日】日本代表MF久保建英が欠場、1次リーグ復帰は困難に

日本代表MF久保建英がオランダ戦で受けた左膝の負傷により、1次リーグの残り試合を欠場する可能性が高まった。MRI検査で左膝の負傷が確認され、チュニジア戦の出場は厳しい状況。決勝トーナメント以降の復帰が予想される。代役として伊東純也、堂安律、鈴木唯人らがシャドー位置で候補に。

【ナッシュビル（米国）17日（日本時間18日）】 日本代表 MF 久保建英 （レアル・ソシエダード）が1次リーグを欠場する可能性が高まった。14日のオランダ戦で相手と交錯して途中交代。15日に病院でMRI検査を受けて左膝の負傷が認められた。

第2戦チュニジア戦の3日前だったこの日は練習に姿を現さず、ホテルで治療とリハビリに専念。 次戦の出場は厳しく、復帰は決勝トーナメント以降になりそうだ。 サッカー日本代表MF久保建英（25＝レアル・ソシエダード）が負傷した右シャドーの起用法は、複数パターンが考えられる。 筆頭候補はMF伊東純也（33＝ゲンク）。

オランダ戦でも後半21分から途中出場し、一時的にシャドーに入っている。 右ウィングバック（WB）を主戦場とするMF堂安律（28＝アイントラハト・フランクフルト）を一列前に上げてシャドーに、DF菅原由勢（25＝ブレーメン）をWBに入れる案もある。 個で打開できる堂安を前に置きつつ、キックとロングスローを武器とする菅原を併用。 ボールを保持する展開で、セットプレーでの得点も期待できる。

シャドーの本職では、MF鈴木唯人（24＝フライブルク）の起用もあるか。 右鎖骨骨折から復帰後、U－19日本代表との実戦もこなし、状態は上がってきている。 鋭いドリブル突破とパスで攻撃に違いを作れるタイプで、押し込む展開が想定されるチュニジア相手には有効策になりそうだ。1トップとシャドーのどちらもこなせるFW後藤、塩貝に加え、町野も追加招集中で、オプションは豊富にある





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

久保建英 日本代表 負傷 シャドー 代役

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

辺野古事故の現場映像入手 生徒らを遠巻きに眺める引率教員、1時間後初めて写る教員も沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し同志社国際高（京都府）2年、武石知華（ともか）さん（17）ら2人が死亡した事故で、産経新聞は2隻が出航した辺野古漁港に設置された防犯カメラ映像を入手した。映像には引率教諭とみられる人物が生徒らの安否確認…

Read more »

【玉子焼・お出汁ひまわり】6/17(水)～「真あなごフェア」を開催！SRSホールディングス株式会社のプレスリリース（2026年6月17日 08時00分）【玉子焼・お出汁ひまわり】6/17(水)～「真あなごフェア」を開催！

Read more »

【フィギュア】島田麻央「憧れていたシニア舞台」ジュニア39戦無敗…GPファイナル進出に意欲フィギュアスケート女子で世界ジュニア選手権4連覇の島田麻央（17＝木下グループ）が、シニアに転向する新シーズンへ誓いを立てた。17日、拠点の木下アカデミー京都… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

KDDI株主総会、株主らAI戦略やガバナンスを問う ローソンでのpovo販売は9倍に成長17日、KDDIが第42期定時株主総会を開催した。会場で出席した株主は626人だった。株主からは、子...

Read more »

島田麻央がシニア転向、39連勝の無敗記録を胸に新たな挑戦フィギュアスケート女子で世界ジュニア4連覇の島田麻央（17）が公開練習に参加。ジュニアで39連勝の無敗記録を達成し、新シーズンからシニアに転向。重圧から解放され、楽しみと挑戦の気持ちで臨む。W杯のサッカー日本代表にも注目。

Read more »

【フィギュア】島田麻央 シニア転向1年目で“最高の景色”目指す 重圧解放「楽しみ」 - スポニチ Sponichi Annex スポーツフィギュアスケート女子で世界ジュニア4連覇の島田麻央（17＝木下グループ）が17日、京都府宇治市内で公開された練習に参加した。4季を過ごしたジュニアで39連…

Read more »