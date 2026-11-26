阪神からドラフト１位指名を受けた榊原七斗外野手（２２）＝明大＝のこれまでの足跡を、名前の七斗（ななと）にちなんで本人を含め“七人”の証言から、全３回に分けてひもとく。下編では、明大でプロへの扉を開いた大学時代を振り返る。 ◇ ◇

阪神からドラフト１位指名を受けた榊原七斗外野手（２２）＝明大＝のこれまでの足跡を、名前の七斗（ななと）にちなんで本人を含め“七人”の証言から、全３回に分けてひもとく。 下編では、明大でプロへの扉を開いた大学時代を振り返る。

「丸山２世にします」。 明大・田中武宏監督（当時）からの“ラブコール”は高校２年生の頃から届いていた。 同じ左投げ左打ちの外野手・丸山和郁（現ヤクルト）の名を挙げ、熱心に報徳学園に足を運ぶ姿は、榊原に「この人のもとで４年間頑張ってプロに行く」と、外野手一本での明大進学を決意させた。 ４年に上田希由翔（現ロッテ）、３年に宗山塁（現楽天）、２年に小島大河（現西武）、大川慈英（現日本ハム）と、後にドラフト１位でプロ入りするお手本だらけの環境は「こういう結果を残していくと、プロでも通用する」と、榊原を飛躍的に成長させた。

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報徳時代はなじめなかった寮生活にもすんなり溶け込めた。２学年上で、同部屋だった直井宏路（現ＮＴＴ東日本）によれば、榊原は生活用品をとにかく多種多様に所持しており、それを貸してくれるため、付いたあだ名は「ドラえもん」。 そんな榊原に“ビッグライト”を浴びたかのようにスケールアップする転機が訪れる。 直井の代が卒業し、迎えた３年春。 榊原は４本塁打をかっ飛ばし、初選出された大学日本代表でもバットが火を噴いた。