阪神からドラフト１位指名を受けた榊原七斗外野手（２２）＝明大＝のこれまでの足跡を、名前の七斗（ななと）にちなんで本人を含め“七人”の証言から、全３回に分けてひもとく。中編では、報徳学園で甲子園を目指した高校時代を振り返る。 ◇ ◇

阪神からドラフト１位指名を受けた榊原七斗外野手（２２）＝明大＝のこれまでの足跡を、名前の七斗（ななと）にちなんで本人を含め“七人”の証言から、全３回に分けてひもとく。 中編では、報徳学園で甲子園を目指した高校時代を振り返る。

地元・兵庫の高校で甲子園に出る－。２０１０年、当時６歳の夏。 左腕・島袋洋奨を擁する興南（沖縄）の春夏連覇が、甲子園に憧れた原点だった。 県外からの誘いもあったが、報徳学園に進学。２０２０年春、新しいスタートを切ったが…。 入学早々、前途多難だった。

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初ブルペンは極度の緊張で四方八方に大荒れ。 寮生活も環境になじめず、１週間ほどで通学に切り替えた。 同学年の丸岡優太（現・立命館大４年）は第一印象を「弱そう」と表現。 線も細く猫背気味。