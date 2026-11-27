小説家の筒井康隆氏と「安楽死」について週刊誌で対談をさせて頂いたのは３年前。その日をきっかけに、筒井先生の大ファンとなりました。作品を何冊も読みました（私が書…

小説家の筒井康隆氏と「安楽死」について週刊誌で対談をさせて頂いたのは３年前。 その日をきっかけに、筒井先生の大ファンとなりました。 作品を何冊も読みました（私が書いた『小説・安楽死特区』も少なからず先生の影響を受けています）。

ブログ〈偽文士日碌〉もよく覗くように。 そして先日、ご子息が逝去されたと知りました。 画家として活躍していた筒井伸輔さんが、２月２４日に亡くなられました。 享年５１。

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死因は食道がんです。 以下、康隆先生のブログから引用させていただきます。 〈現在、喪の作業の第二段階にいる。 息子の筒井伸輔が死んだ。