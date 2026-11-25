昨日（火曜）夜は築地の日刊スポーツでワクワクしながら新聞を作っていました。さまざまなスポーツの話題があるなかで、1面は「競馬」。記者がJRAの国際担当役員を取… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

昨日（火曜）夜は築地の 日刊スポーツ でワクワクしながら新聞を作っていました。 さまざまなスポーツの話題があるなかで、1面は「競馬」。 記者がJRAの国際担当役員を取材し、 ジャパンC の外国馬招致、「来日秘話」を書いた記事をドーンと…。

今朝の日刊スポーツ、手に取って、読んでいただけたでしょうか。 トレセン、競馬場の取材現場でも関係者からの反響は大きかったようです。

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“インドのシンザン”オウンオピニオンの参戦が語り草となっている第1回のジャパンC。 今年はワールドオールスタージョッキーズにインドからスラジ・ナレドゥ騎手が出場しましたし、いずれまたインドから名馬がやってくることもあるのでしょうか。 3日間開催の最終日だった月曜の競馬が終わった夜、帰宅しているときに自宅近所の公園でなにやら遊んでいる人たちを見かけました。 野球？ ん、ちょっと投げ方が違う。

バットの形状も。

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「あ、クリケットじゃん」と。 夜の公園で（周囲の方に迷惑を掛けていないことを願いたいですが）クリケットを楽しんでいる人たちがいるのを見て、「楽しそうだなあ」「どこの国から来た人たちかなあ。 インドから来た人たちかなあ」とぼんやり、ぼんやり、火曜日もずーっとぼんやりしていたためか…、昨日、終電に乗って帰宅したら、ふと、携帯電話（社用ではなく私用）を持っていないことに気がつきました。 まずい、なくした？

落とした？ 紛失？ 最悪の事態が脳裏をよぎります。 午前1時半、ふたたびダウンジャケットを着て、自宅から最寄り駅までの道を引き返します。

ありません。 道には落ちていない。 うーん、でも、やっぱり、落とすわけないよな。 会社に忘れてきたのかな…。

あきらめて、午前2時半から2時間ほど寝て起きて、始発電車に乗って、築地の会社へ向かいます。 早朝の人がいない編集局レース部のデスクにたどり着くと…、席の隅っこに、ポツンと携帯電話はありました。 ああ、良かった。 こんな夜中の誰も気づいていないときに、机に忘れただけ（紛失未遂）で済んで…。

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携帯電話を回収して、また電車に乗って、一度帰宅して、家事（ゴミ出し）をしてから、ふたたび出社して、今は築地の日刊スポーツで今日の紙面制作に励んでいます。 競馬最新ニュース