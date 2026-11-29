ジャパンCが終わりました。すごいものを見ました。欧州年度代表馬オンブズマンの勝利。2着に昨年のジャパンC覇者カランダガン。3着ダノンデサイル、4着マスカレード… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ジャパンC が終わりました。 すごいものを見ました。 欧州年度代表馬 オンブズマン の勝利。2着に昨年の ジャパンC 覇者カランダガン。3着ダノンデサイル、4着マスカレードボール、5着クロワデュノール、6着ゴリアット。

素晴らしい実績を持つ馬たちがそれぞれに全力を出し切った感があります。 馬場入りで馬の紹介があったとき、レース後のウイニングランのとき…、日本の競馬ファンの温かい拍手、歓声にも感動しました。 もう何年もジャパンCを取材していますが、今年ほど海外メディアの数が多かった年はありません。 イクイノックスが勝った年、ドウデュースが勝った年、海外メディアがちょっと増えたなと感じる年はありましたが、今年は明らかに海外のメディアが多く、出走馬がいる欧州、南米だけでなく、オセアニアやアジアのさまざまな地域から、東京競馬場に人がやってきていた印象です。

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ジャパンCの場合はどうか。 発走時刻は日本時間午後3時40分。 カランダガン、ゴリアットのフランスは午前7時40分。 オンブズマンの英国は午前6時40分（UAEは午前10時40分）。