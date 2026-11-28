大エースへの挑戦が始まった。ソフトバンクからドラフト1位指名された青学大・鈴木泰成投手（22）が28日、都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金1億円プラス出来高… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

大エースへの挑戦が始まった。 ソフトバンク からドラフト1位指名された 青学大 ・ 鈴木泰成 投手（22）が28日、都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1600万円で仮契約を結んだ。

戦国東都で通算15勝を挙げた本格派右腕。 最速155キロの直球を武器に、世代屈指の評価を受ける。

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「やっとスタートラインに立った。 やってやるぞという強い気持ちがあります」と決意を口にした。 色紙に記した目標は「開幕ローテーション入り」。 その先にホークスのエース像を思い描いた。