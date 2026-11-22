ソフトバンクが22日「優勝祝賀パレード」を開催した。気温10度、風が冷たい寒空の下、昨年より1万人多い約30万人のファンが沿道を埋めた。小久保裕紀監督（55）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ソフトバンク が22日「優勝祝賀 パレード 」を開催した。 気温10度、風が冷たい寒空の下、昨年より1万人多い約30万人のファンが沿道を埋めた。 小久保裕紀 監督（55）は笑顔で左手を振り声援に応えた。

「やっぱりパレードの時に日本一を達成したんだなという実感がわいてくる。 改めて心の奥底から」と話し「勝ち続けることの難しさを感じますね。 人って慣れちゃうんで。 慣れちゃいけないが、改めてジャイアンツのV9はとんでもない数字」と連覇の重みを感じた。

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先頭のオープンカーには小久保監督、王球団会長とともに選手会長の栗原が乗り込んだ。 栗原は「並々ならぬ緊張感を2人から感じました」。 パレード後、ドームに戻る車内で、今後の自主トレの話になり王球団会長から「常に2カ月先を見て準備しなさい」とアドバイスを受けた。 栗原は「年齢も上がっていくので1年間結果を残し続けるイメージでやっていきたい」と、しっかりと心に刻んだ。

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来春キャンプ、指揮官は、今季自身初の40発でリーグ3連覇、2年連続日本一へ導いた4番の栗原でも、中盤まで独自調整できるS組に昇格させなかった。

「我々は勝ち続けなければいけない」。 勝利への厳しい姿勢が、また来年のパレードにつながる。 【石橋隆雄】∇ソフトバンク周東「『1年間ありがとう』って言っていただけたりとか『来年も期待します』っていう声を多くいただいた。 また喜びを分かち合えるように来年以降も頑張りたい」