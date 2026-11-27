東京6大学の安打製造機が常勝軍団で定位置奪取を狙う。ソフトバンクのドラフト4位、法大・藤森康淳外野手（22）が都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金4500万円… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

東京6大学の安打製造機が常勝軍団で定位置奪取を狙う。 ソフトバンク のドラフト4位、法大・ 藤森康淳 外野手（22）が都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金4500万円、年俸900万円で仮契約を結んだ。

交渉を終えた藤森は「素晴らしい評価をいただけた。 やっと実感が湧いてきて、身が引き締まる思いです」と表情を引き締めた。 法大では1年春からリーグ戦に出場し、4年時は主将としてチームを率いた。 積み上げた安打数は「99」。101年の歴史で34人しか達成していない通算100安打には届かなかったが、「野球の神様が『あと1本、まだまだこれからだぞ』と与えてくれたことかなと思うので、ホークスで生かしていきたい」と悔しさをぶつける。

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あと1本届かなかった悔しさも、力に変える。 座右の銘は詩人・相田みつをの「にんげんだもの」。