ソフトバンクが22日、来季着用する新ユニホームを発表した。「ファンフェスタ2026」で栗原陵矢内野手（30）ら6選手がモデルとして着用した。ソフトバンクになっ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ソフトバンク が22日、来季着用する新ユニホームを発表した。

「ファンフェスタ2026」で栗原陵矢内野手（30）ら6選手がモデルとして着用した。 ソフトバンクになった05年から22シーズン変わらなかった「強さの歴史」をよりシンプルで現代的なデザインへと進化させた。 小久保裕紀監督（55）は「いろんなものをそぎ落としたイメージ。 ものすごいイメージが変わったと期待されてる人からすると『エッ』っていう感じに」と話すように、ホーム、ビジターともにほぼマイナーチェンジ。

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背番号のフォントや袖の2本のラインの幅、帽子の「sh」マークの縦横比の変化など。 ビジターは胸番号が入った。 帽子のつばは再び黒となった。 2、3年前からユニホーム変更の話が出ており、孫正義オーナー（69）の承認に1年ほどかかったとみられ、このリーグ3連覇、2年連続日本一でのタイミングとなったようだ。 従来と大きく異なるものも含め200の候補を検討した。 93年ドーム開場時にダイエーがホームは白、ビジターは黒にした「ホークスらしさ」は23年目も引き継いだ。

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栗原は「とても気に入っている。 来年からはこのユニホームを着て、チーム積み上げてきた強さや歴史を引き継ぎつつ、もっともっと勝利を積み重ねていきたい」と力つよく“継承”を誓った。 【石橋隆雄】