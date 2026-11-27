ソフトバンクのドラフト4位、法大・藤森康淳外野手（22）が都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金4500万円、年俸900万円で仮契約を結んだ。交渉を終えた藤森は… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ソフトバンク のドラフト4位、法大・ 藤森康淳 外野手（22）が都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金4500万円、年俸900万円で仮契約を結んだ。 交渉を終えた藤森は「素晴らしい評価をいただけた。

やっと実感が湧いてきて、身が引き締まる思いです」と表情を引き締めた。 持ち味を問われると「コンタクト率と走力を生かしたアグレッシブなプレー」と説明。3年秋には打率4割6分6厘で首位打者を獲得するなど、東京6大学リーグで通算99安打を積み上げた。 球団からは「まずはスーパーサブというか、そういうところから食らいついていけ」と期待を寄せられたことを明かし、「いろんなポジションでチャンスをつかんできたので、プロでも生かしていきたい」と意気込んだ。 細部へのこだわりは歯にも表れる。

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趣味を問われると「本当になくて…」と苦笑いしながらも、「ホワイトニングです。 歯が毎日白くなるのがうれしくて。 やっぱり歯も命じゃないですか、野球選手って」と笑顔。 現在は歯列矯正にも取り組んでおり、「かみ合わせもスポーツでは大事らしいので、最近知って始めました」と話した。