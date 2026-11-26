ソフトボール振興議員連盟の総会が２６日、都内で開かれ、同連盟会長の岸田文雄元首相、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長、女子ソフトボール日本代表の宇津木麗華監督、上野由岐子投手（ビックカメ

ソフトボール振興議員連盟の総会が２６日、都内で開かれ、同連盟会長の岸田文雄元首相、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長、女子ソフトボール日本代表の宇津木麗華監督、上野由岐子投手（ビックカメラ高崎）が出席し、２０３２年ブリスベン五輪の実施種目入りへ“決起”した。

岸田氏、橋本氏と握手を交わした宇津木監督は「ゲームより緊張します」と表情を引き締めながらあいさつし、「ブリスベン五輪は皆さんの力でソフトボールを応援していただきたい」と五輪競技入りへの協力を呼びかけた。 五輪２大会金メダルで４４歳の上野も「名古屋アジア大会を通して感じたのが、日本代表でプレーしたＯＧが各国でコーチになって活躍している。 日本だけが強いのではなく、アジア全体でソフトボールの競技力を上げていくことが大事だと改めて感じた」と、国際的な普及への認識を深めた。

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広島県ソフトボール協会会長も兼任し、普及に携わってきた岸田会長は「ソフトボールは、日本が世界をリードする競技の一つだと考えている。 だからこそ、正式種目入りに向けて、しっかり応援させていただかなければならないと思っている」とサポートを約束した。８年後の五輪へ「ぜひ皆さんに引き続き、ご協力をいただけるよう心からお願いを申し上げます」と話した。 ソフトボールは女子のみが９６年アトランタ五輪から０８年北京大会までの４大会連続で実施されてきた。