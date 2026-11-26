ソフトボール女子日本代表の４４歳右腕・上野由岐子（ビックカメラ高崎）は２６日、都内でソフトボール振興議員連盟の総会に出席し、２０２８年ロサンゼルス五輪で実施競技での“３連覇”に向け、最大のライバル、

ソフトボール女子日本代表の４４歳右腕・上野由岐子（ビックカメラ高崎）は２６日、都内でソフトボール振興議員連盟の総会に出席し、２０２８年ロサンゼルス五輪で実施競技での“３連覇”に向け、最大のライバル、米国に対し「いかにホームランを打たれないピッチングをしていけるか」と、五輪舞台での勝利へのポイントに挙げた。 ２２日までに愛知、沖縄で米国と３試合を行った日米対抗で、日本の投手陣は米国打線に対し、計１１本塁打を献上した。２１日の上野も第２戦で３番手で登板し、４番のケンダル・ウェルズ捕手に右越えの一発を浴びた。

「バッテリーとしてはいかに相手打線にホームランを打たれないピッチングをしていけるか。 大きな課題を感じる大会になった」と危機感をにじませた。 日米対抗は３戦で２勝１敗と勝ち越した。 日本の打線は３試合で本塁打がなかったが、相手に一発を浴びても“つなぎ”の打線で逆転する力を実感。

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「取り返してくれる心強い打線がホームランを打てずとも得点する力がある。 これこそ日本らしさ」と自信もつけた。 過去の五輪で３度決勝を戦った宿敵・米国のホームで開催されるロス五輪。 来年４月のＷ杯（オーストラリア）で開催国の米国を除く最上位に入り、五輪出場権をつかむことが最初のミッションとなる。 そして五輪“３連覇”の最大の目標へ突き進む。