【スマホ故障・紛失調査】3人に1人が経験、65.6％は「備えなし」

「2～3日」「4日～1週間」「1週間以上」を合わせると55.6％で、半数を超える人が2日以上スマホのない状態を経験しています。 男女別では、2日以上だった人は男性62.0％、女性48.7％でした。

注目したいのは、決済が2位、確認コードが4位に入っている点です。 スマホで支払いを済ませる人が増え、サービスにログインするたびにスマホへ確認コードが届く仕組みが広がった結果、端末が止まると「連絡」だけでなく「お金」と「本人確認」まで同時に止まるようになりました。 スマートフォンが使えない間の過ごし方は、「スマホなしで過ごした」が54.8％で最多でした。 続いて「修理店・携帯ショップの代替機を借りた」18.1％、「使っていない古いスマホを使った」16.1％、「家族や知人のスマホを借りた」12.9％、「すぐに新しいスマホを買った」11.6％となっています。

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「レンタルのスマホを利用した」は3.9％でした。 （「スマホを使えない期間があった」と回答した155名対象。 ） 何かしら備えている人は34.4％です。 スマホが使えない期間を経験した人が31.0％いる一方で、3人に2人は備えを意識していません。