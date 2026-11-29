英国から参戦した欧州年度代表馬、オンブズマン（牡5、J＆T・ゴスデン）が制した。前走英チャンピオンSなどG1・5勝の名馬はこのレースがラストラン。05年アルカ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

英国から参戦した欧州年度代表馬、 オンブズマン （牡5、J＆T・ゴスデン）が制した。 前走英チャンピオンSなどG1・5勝の名馬はこのレースがラストラン。05年アルカセット以来21年ぶりの英国調教馬の勝利、昨年カランダガンに続く外国馬の連覇となった「非常に感動しました。

種牡馬になる予定がある馬なので、とにかく無事に出走して、無事に完走して帰ってほしい。 その上で金メダルを取れれば最高だなと思っていました。 それがすべてかなって、本当にうれしいというのもそうですけど、とてもほっとしています」 昨年から活躍を続け、引退を控えたスターホースの招致は容易ではなかった。 陣営からの輸送をはじめとした要望を受けたが、即答できないこともあった。

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JRA本部と連携しながら、1つずつ課題をクリア。 最終的に出走の意思を伝えられても「交渉しながらも自分が一番驚いていた。 実際に馬が日本へ送り出されたのをもって、初めて本当に来るんだなと。 ジョン・ゴスデンさん自身が日本に来るということも非常にレアなことで、とても興奮したことを覚えています」。