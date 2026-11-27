今年のジャパンC（G1、芝2400メートル、29日＝東京）には欧州年度代表馬2頭を含む6頭の外国馬が参戦する。JRA国際担当の高松知之執行役員（59）に話を聞… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

今年のジャパンC（G1、芝2400メートル、29日＝東京）には欧州年度代表馬2頭を含む6頭の外国馬が参戦する。 JRA国際担当の 高松知之 執行役員（59）に話を聞き、連載「 JCの舞台裏 」（全3回）をお届けする。

最終回は未来への思い。 【取材・構成＝桑原幹久】高松執行役員が海外の競馬関係者へ渡す、特製の1枚を取り出した。 表面は英語のみで名前、役職などが書かれ、裏面にはジャパンCのロゴ、PRサイトへ飛ぶQRコードが施されている。 業務メール内にも大会ロゴを入れ、昨年からジャパンCのピンバッジを製作。

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海外の馬主や調教師らに配布している。 今年から海外向けのPR戦略を転換した。 従来は日本競馬全体を紹介していたが、ジャパンC単独に特化。 専用のプロモーション映像を制作し、海外の主要競走や交換競走などで上映した。