＜ジャパンC＞◇29日＝東京◇G1◇芝2400メートル◇3歳上◇出走18頭1番人気の英国馬オンブズマン（牡5、J＆T・コ゛スデン）が衝撃の強さで芝の世界最強馬… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

1番人気の英国馬 オンブズマン （牡5、J＆T・コ゛スデン）が衝撃の強さで芝の世界最強馬となった。 ウィリアム・ ビュイック 騎手（38）に導かれ、中団から直線で豪快に突き抜けた。 勝ち時計は2分22秒7。

英国、ドバイ、日本と3カ国でG1・6勝目を挙げた名馬はすでにアイルランドで種牡馬入りが決まっており、ラストランに花を添えた。 昨年のカランダガン（フランス）に続き外国馬は2年連続優勝となった。 晩秋の府中の空に、8万人近いファンの歓声がこだました。 今年の欧州年度代表馬オンブズマンが、初めて訪れた日本で真の力を見せつけた。

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ウイニングランで大歓声を浴び、拍手を送られた鞍上のビュイック騎手は「アメージング」と驚いた。 外国馬6頭、日本馬6頭、計12頭のG1馬が集結した歴史的な一戦だった。 オンブズマンは中団のインで脚をため、3コーナーすぎから徐々に進路を外へ。 直線では馬場のいい真ん中付近を選択し、狭い馬群をあっという間に割って突き抜けた。