ジャパンC（G1、芝2400メートル、29日＝東京）で昨年2着の雪辱を期すマスカレードボール（牡4、手塚久）が25日、美浦トレセンで最終追い切りを行った。同馬… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

確かに去年勝てなかったので、今年こそはという気持ちはありますけれども、毎年毎年、戦うメンバーも変わってきますし、彼自身も1年たって、タイプも少しずつ、性格も変わってきますからね。

今年の中で彼がベストパフォーマンスを今回発揮できればいいんじゃないかなというふうには思っています。 対戦相手も未対戦というか、そういった馬たちもいますし、日本の馬たちもとても強いので。 なかなかマスカレードボールの場合は自分からレースを組み立ててというタイプでもなさそうなので、そういったところではうまく流れに乗れるようなポジショニングができれば一番いいのかなと思います。

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今の長所というか、性格ということなんですけれども、2歳、3歳と幼さが抜けてきて、今4歳の秋ということで、ずいぶん厩舎のスタッフのいろんな要求に対して受け入れてくれるしぐさというか、大人びたところは出てきました。 その分、調教ではそれほど一生懸命走らないというか、そういうふうにはなりつつあるんですけれども、その中でも調教も若い頃から比べるとしやすくなっていますし、競馬に行く過程というか、当日の競馬場の過程も、去年、一昨年と比べたら、こちらが心配することが少なくなってきたのではないかなと思っていますので、レースに向けてそういった余計な心配点というのはなくなってきたのかなというふうには思っています。