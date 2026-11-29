米大リーグで活躍したイチロー氏（53＝マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター）が東京競馬場に来場した。3年連続の来場。ジャパンCのプレゼンターを務め、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

米大リーグで活躍した イチロー 氏（53＝マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター）が東京競馬場に来場した。3年連続の来場。 ジャパンC のプレゼンターを務め、全レース終了後はトークショーに出演した。

ジャパンCでメイショウタバル（11着）に騎乗した武豊騎手と軽妙な掛け合いや含蓄を含んだ会話でファンを沸かせた。 トークショーの最終盤に司会者から、ファンに向けたメッセージを求められた武豊騎手は、「今日はいいレースを見れましたね」と呼びかけると、場内から拍手が沸き起こった。 そして「ああいう世界に通用する馬をどんどん日本からも作って、また向こうで活躍できるような、そういう馬を作っていきたいと思います。 そして、明日も頑張ります。

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今日はありがとうございました」とあいさつした。