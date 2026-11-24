ジャパンC（G1、芝2400メートル、29日＝東京）に参戦する外国馬6頭が24日、東京競馬場で調教を行った。芝中距離界の世界最強馬、英国のオンブズマン（牡5、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

芝中距離界の世界最強馬、英国の オンブズマン （牡5、J＆Tゴスデン）はダートコースを1周。 その後ゲート試験を受けた。 父ジョン・ゴスデン師と厩舎を共同経営するタデウス・ゴスデン師が取材に対応し、参戦理由、距離克服などについて言及した。

輸送はうまくいきました。 長い旅でした。 英国からドイツを経由して東京に来ましたが、すべてが順調でした。 非常にいい状態にあると思います。

Also read 【スプリンターズＳ】香港馬ビクターザウィナーはモレイラと新コンビで参戦「熟知している」

以前にドバイへ遠征したこともあるので、輸送には慣れていますし、こちらの環境にも非常によくなじんでいます。 ジャパンCは参戦できること自体が素晴らしいレースです。 アスコットで勝った後、レース後の状態が非常に良かったので、米国のブリーダーズカップに連れていくことも検討しました。 ただ、わずか2週間後でしたし、米国へ空輸するにはかなり間隔が短かった。

ですから、少し待って、こちらに来ることにしました。 この馬は時計の出やすい馬場を好むので、土曜日にあまり雨が降らないことを願っています。 ジャパンCは世界最高のレースの1つ、あるいは世界最高のレースとして国際的に認められています。 ここに連れてくることができて、非常に幸運に思います。

Advertisement

また、オーナーが決断をされたということも大きいです。 そう思われても不思議ないですね。 この距離を走るのは初めてですが、レース中に非常にリラックスできる馬です。 もちろん、血統的に必ずしも2400メートルをこなすように生まれた馬ではありませんが、2000メートルでの実績は傑出しています。

レース中に非常にリラックスできるので、距離延長を克服する可能性は十分にあると思います。 それに、けさ芝コースを歩いてきましたが、英国の競馬場とは違いますね。 例えばアスコットの2000メートルは上り坂が多く、非常にタフです。 一方、こちらはずっと起伏が少ないので、その点もプラスになるはずです。

もちろん、答えは日曜日に分かるでしょう。2000メートルでの成績が非常に良かったからです。 ドバイでは距離を1800メートルに短縮し、ドバイターフを走らせましたが、英国の主要レースは大半が2000メートルでのレースです。 将来、種牡馬になることを考えれば、それらが最も権威のあるレースになりますからね。 まあ、ここへ来る前に2400メートルを使っておけばよかったと今は思いますけどね（笑い）