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【ジャパンＣ】海外から豪華６頭が参戦 外国馬陣営を動かした「３つの切り札」／JCの舞台裏
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今年のジャパンC（G1、芝2400メートル、29日＝東京）には豪華6頭の外国馬がそろった。JRA国際担当の高松知之執行役員（59）に話を聞き、連載「JCの舞台… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
今年のジャパンC（G1、芝2400メートル、29日＝東京）には豪華6頭の外国馬がそろった。 JRA国際担当の 高松知之 執行役員（59）に話を聞き、連載「JCの舞台裏」（全3回）をお届けする。
第2回は招致を後押しした3つの切り札。 【取材・構成＝桑原幹久】 2019年のジャパンCに、外国馬の姿はなかった。
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「日本VS世界」をうたい81年に創設。 最大で10頭来日した年が4度あったが、39回目で初の事態だった。 前年にアーモンドアイが2分20秒6のレコードを樹立し「日本馬の強さを嫌った」との声もあれば「ジャパンCの役目は終わった」とも。 当時、番組企画担当だった高松執行役員は「数だけでなく強い馬を呼ぼうとしていましたが、あまりに武器を持たずに勧誘していた。
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