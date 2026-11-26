楽天辰己涼介外野手（29）が26日、都内で第55回三井ゴールデン・グラブ賞（GG賞）表彰式に出席した。球界きってのエンターテイナーは6年連続でGG賞受賞。毎年… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

球界きってのエンターテイナーは6年連続で GG賞 受賞。 毎年ド派手な衣装で注目を集める中、今年は頭にヘッドセットを装着し、茶色のオーバーサイズのジャケットに身を包み、アイドルのコンサート衣装のようなさわやかな装いで登場した。

モチーフとなったのは、大ファンを公言している男女7人組ダンスボーカルグループ、GENICのステージ衣装。23年に初対面を果たして以降「8人目のメンバー」と称し、公私で深い交流を持ち、メンバーが始球式に登場することもあった。 昨年には登場曲に使用する楽曲「あきらめきれないのさ」のミュージックビデオ出演も果たした。 今年のオールスターゲームでは、メンバーの西澤呈（23）が登場曲を制作し、話題を呼んだ文字が浮かび上がる電光サングラスや楽天カードで作られたメガネなどもGENICスタッフ全面協力のもと制作。

Advertisement

GENICチーム総出で辰己の晴れ舞台を後押しする体制が出来上がっていた。 表彰式の衣装もGENICのヘアメイクスタッフやスタイリストが手がけ、「8人目のメンバー」のエンターテインメントショーをサポートした。 24年の表彰式では、スパンコールを使用した金色の上下のスーツに顔面と髪の毛、耳の穴まで1時間かけて金色に染め上げた。 まるで映画「スター・ウォーズ」に登場する「C－3PO」のような金ピカで圧倒的な存在感を示した。 25年はワインレッドのスーツに黒のシャツ、黒のネクタイ姿で登壇した。 壇上のインタビューでは「テーマは奇跡です。