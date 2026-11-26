巨人松本剛外野手（33）が“20年越し”の悲願を成し遂げた。移籍1年目、プロ15年目にしてゴールデングラブ賞初受賞となったが、「僕、20年前にこの三井ゴールデ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

巨人 松本剛 外野手（33）が“20年越し”の悲願を成し遂げた。 移籍1年目、プロ15年目にして ゴールデングラブ賞 初受賞となったが、「僕、20年前にこの三井ゴールデン・グラブ賞の授賞式、観覧したことがあって」と報道陣に打ち明けた。

中学校1年生、2006年のことだった。

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「当時の写真が結構家にあって。 それで見ていた光景が、なんて言うんすかね、ちょっと思い出したと言いますか。 また逆に取る側で来られたってことはすごくなんか感慨深いものがありました」としみじみと懐かしんだ。