歌舞伎俳優・尾上右近（34）が29日、一般女性との結婚を自身の公式インスタグラムなどを通じて発表した。自身の公式イ

自身の公式インスタグラムを通じて「いつも応援してくださり、誠にありがとうございます」と書き出した右近。

「私事ではございますが、このたび、11月28日に一般の方と入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。 二代目尾上右近は立役・女方を兼ねる歌舞伎俳優で、清元唄方「七代目清元栄寿太夫」としても活動。 幼少期に子役・岡村研佑として初舞台を踏み、2005年1月に二代目尾上右近を襲名。 出演作品は歌舞伎の話題作から映画、ドラマ、ミュージカル、吹替まで多岐にわたり、現在はNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！

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」に出演中。 妻は一般の方ですので、私生活に関わることについては、詳しく申し上げることを控えさせていただきます。 私にとっては、一緒に過ごす中で人として学ぶことの多い、大切な存在です。 そばにいてくれることに、いつも感謝しております。