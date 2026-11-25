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」（全3回）を開催します。 なお、第1回「簿記って何？ 〜お金の流れを『見える化』するルール〜」は12月14日（月）、第2回「仕訳って何？ 〜1つの取引を2つの視点で考える〜」は2027年1月18日（月）、第3回「自分の仕事に引き寄せる〜売上・原価・利益の見方を理解しよう〜」は2027年2月8日（月）に開催予定です。

「利益ってどういう計算で出ているの？ 」「自分が担当している案件は、実際どれくらい利益が出ているの？ 」「簿記に興味はあるけれど、難しそうでなかなか手が出せない」そんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。 本セミナーは簿記3級試験の対策講座ではありません。

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簿記の知識を覚えることよりも、「お金の流れをどう見るのか」「売上や利益はどのように生まれるのか」といった考え方を、身近な例を通して理解することを目的としています。 デザイナーやWebディレクター、ライター、動画クリエイターなど、普段は数字に触れる機会が少ない方でも安心してご参加いただける内容です。 第2回：2027年1月18日（月）19：00〜20：00大学卒業後、内資系大手製薬会社に就職。 MR（医薬情報担当者）や医薬品卸（特約店）担当者、マネージャーとしてエリア流通関連の責任者も経験し営業現場での知見を深めた。

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その後、本社流通部門にて自社の流通戦略の立案や業界活動などに従事し、現在は独立。 また、営業担当および管理職としての経験を活かし、「対話」を重視したコミュニケーションを通じて組織開発・人材育成を支援する中小企業診断士としても活動中。 中小企業の経営者に寄り添い、共に成長するパートナーとして伴走支援を行うことを主軸に、コンサルティングとコーチング（プロコーチ）を通じた経営支援を実施している。

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。 C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。