オリックスのドラフト3位、大商大・春山陽登（あきと）外野手（21）が27日、大阪市内のホテルで仮契約を結んだ。契約金6000万円、年俸1000万円（金額は推定… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

オリックス のドラフト3位、大商大・ 春山陽登 （あきと）外野手（21）が27日、大阪市内のホテルで仮契約を結んだ。 契約金6000万円、年俸1000万円（金額は推定）。 関西6大学通算13本塁打でリーグ記録を更新した右の長距離砲は「華のある選手になりたいですね。

目標は高く、（近い将来）ホームラン王を取りたいです」と意気込んだ。 根っからのオリックスファンで「選手の応援歌も歌えます」と胸を張る。 紅林のユニホームを着て京セラドーム大阪の右翼席から熱烈応援したこともある。

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「頓宮さんのサヨナラホームラン、中川さんのサヨナラホームランを見ました」。 今季は観戦した試合が8戦全勝という“福の神”が、オリックスにやってくる。 京セラドーム大阪でプレーしたことはない。 だが描く大きな夢がある。