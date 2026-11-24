〜六本木「WARRIORS GYM」にて11月30日（月）まで製品展示＆抽選イベントを開催。スタンド機能でフォームや成長を記録する'パフォーマンスギア'としての体験を提供〜

TORRASはこれまで5回、中国国内で開催されたHYROXの大会に協賛してきました。 日本から中国へ渡って大会に参加する選手の姿を通じて、国境を越えて広がるスポーツへの情熱を実感し、日本でも一人ひとりの挑戦を応援したいという思いから、今回のコラボレーションが実現しました。

WARRIORS GYMは、フィットネス系インフルエンサーも多く利用する六本木のフィットネスジムです。 フィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」に対応した専用トレーニングエリアを備え、競技に向けた本格的なトレーニングプログラムも提供しています。 ジム内には、スタンド付きスマートフォンケース「Ostand Q3 Air Pro」の通常モデルに加え、中国のHYROX大会とのコラボレーションを通じて中国市場向けに展開している特別モデルを展示。

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充電製品「FlexLine Pro」やネッククーラー「COOLiFY」シリーズなども紹介し、日々のトレーニングシーンに寄り添う製品に触れていただく機会を設けています。 あわせて、館内ではTORRASのブランドCMを放映します。 本企画では、約10名のクリエイターとのコラボレーションを予定しています。

「Ostand Q3 Air Pro」のスタンド機能を活用し、大会に向けたトレーニングや日々の成長を記録・発信。 スマートフォンを立てて撮影することで、昨日の自分との違いや、少しずつ積み重ねてきた進歩を振り返るきっかけを提供。

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こうした実際の使用シーンを通じて、単なる「スマートフォンの保護ケース」にとどまらず、日々のトレーニングに寄り添い、昨日の自分を超えるための“パフォーマンスギア”としてのTORRAS製品の利便性を体感していただくとともに、挑戦の過程にも寄り添うブランドの思いを発信していきます。11月11日（水）と11月25日（水）には、ジム内で各日1回、計2回の抽選イベントを開催予定です。 指定のSNSアカウントのフォローおよびSNSへの投稿を参加条件とし、抽選で中国市場向けHYROXコラボレーションモデルのスマートフォンケースや、充電製品、ネッククーラーなどのTORRAS製品をプレゼントします。

また、WARRIORS GYMの公式SNSでも本コラボレーションに関する情報を発信予定です。 コラボレーション期間中および今後の展開に合わせたオンラインでのSNSキャンペーンも企画し、ジムに来場される方はもちろん、広くフィットネスに関心を持つ方々へと接点を広げていきます。 東京ドームで開催された「オリックス・バファローズ 対 東北楽天ゴールデンイーグルス」の試合に協賛しました。 当日は大型ビジョンや館内外のサイネージでブランドを紹介したほか、TORRASブースで「カラー人気投票」と「抽選キャンペーン」を実施。

好きな製品カラーにステッカーを貼って投票する企画には18時30分時点で550名以上が参加し、X・Instagramの2プラットフォームで合計約300〜320件の投稿が生まれました。 スポーツ観戦を楽しむファンの皆さまと、製品を通じた交流の機会となりました。 ●TORRASとは取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、