フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来さん（24）木原龍一さん（34）組が24日、大阪市内で取材会を開き、「りくりゅうのありがとうツアー presented by 木下グループ」への思いを語りました。大阪公演（27年1月8日～10日、東和薬品RACTABドーム）を皮切りに始まるツアー。予定演目を一部発表したほか、こだわりのつまったキービジュアルやロゴ、グッズなどについても、高揚した様子で一つずつ紹介。2人の言葉から、思いがあふれました。同9月にかけて全国10都市を巡る予定で、現時点では広島、北海道、熊本での開催も決まっています。初演まで残り2週間を迎えた「りくりゅうの言葉」をお届けします。 -...

皆様こんにちは。 本日はお越しいただき、ありがとうございます。

「りくりゅうのありがとうツアー」について、少しでも詳しくお話しできればなと思います。 本日はよろしくお願いいたします。 皆さんおはようございます。 本日はお集まりいただき、誠にありがとうございます。

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本日は「りくりゅうのありがとうツアー」について、時間の許す限りお話しさせていただけたらなという風に思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。 私たちはカナダを拠点に練習をしていて、今まで日本で試合に出場することは1年に2回ほどしかなかったんですけども。 今回日本全国に赴いて、私たちが直接感謝の気持ちを皆様に伝えたいなという風に思って「りくりゅうのありがとうツアー」を開催させていただくことになりました。

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はい。 璃来ちゃんの方からお話しがあったと思うんですけども。 自分たちは現役時代カナダを拠点に活動させていただいていましたので、なかなか日本の皆様の前で演技を披露させていただく機会っていうのは限られていて。 ペア、スケートの魅力をお届けしたいという風に考えた時に、なかなか自分たちが演技を披露させていただく機会がなかったので。

現役を引退して次のステップに進むということで、改めて皆様にペアの素晴らしさをお届けしたいな。 そして、応援してくださった皆様に感謝の思いをお届けしたいなという思いで、このツアーを企画させていただきました。