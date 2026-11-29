この人ににらまれたら誰もが凍りつく。冷たい目線が忘れられない名悪役が佐藤慶。地元会津での劇団活動を経て、１９５２年に俳優座に入ったという経歴の持ち主で、同期に…

この人ににらまれたら誰もが凍りつく。 冷たい目線が忘れられない名悪役が佐藤慶。 地元会津での劇団活動を経て、１９５２年に俳優座に入ったという経歴の持ち主で、同期には仲代達矢、宇津井健、中谷一郎らがいた。

当時、映画スターはテレビに出られなかったという事情もあり、この時期の劇団系の俳優は、早い時期から映画・テレビへ進出している。 佐藤は６５年のＮＨＫ大河ドラマ『太閤記』で主人公の豊臣秀吉（緒形拳）の敵役、明智光秀を演じて以来、大河では『徳川家康』で武田信玄、『炎立つ』で坂上田村麻呂など主人公の強敵を演じている。 中でも強い印象を残したのが７０年の大河『樅の木は残った』である。 仙台藩、伊達家でお家騒動が勃発。

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原田甲斐（平幹二朗）は必死に伊達家を守ろうとするが、騒動の裏には仙台藩の支藩、陸奥一関藩当主の伊達兵部（佐藤）の存在があった。 藩士の暗殺、襲撃、密書のやりとり、間者の暗躍、ついに兵部は「珍しい薬を手に入れた」という医師に例の冷たい目でじわじわと迫り、仙台藩を継いだ幼君の毒殺を図るのだ。 この陰謀は未遂となったが、毒味役３人が吐血という事態に。 クライマックスで原田甲斐らは流血事件で命を落とすが、結果的に兵部も土佐に流罪、一関藩は取り潰しとなる。