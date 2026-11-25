またまたこの季節がやってまいりました。「今年の顔」となるクルマが決定する日本カー・オブ・ザ・イヤー2026-2027。33台のノミネート車の中から、58名の選考委員によってまずは10台が、11月2日に「10ベストカー」として選出されたんです。

またまたこの季節がやってまいりました。

「今年の顔」となるクルマが決定する日本カー・オブ・ザ・イヤー2026-2027。33台のノミネート車の中から、58名の選考委員によってまずは10台が、11月2日に「10ベストカー」として選出されたんです。 昨年は10台中4台がBEVでしたが、なんと今年は6台に増加。

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スズキの軽乗用EV「e SKY」、令和に甦ったブルドッグと話題を振りまいたホンダのBEV「Super-ONE」、BMW新時代モデルの第一弾となったBEVの「iX3」、スーパーハイトワゴン軽のBEVをいち早く投入したBYDの「ラッコ」、日本初上陸となった韓国ブランドKiaの「PV5」、数々の新技術で北欧ラグジュアリーを見せてくれたボルボのBEV「ES90」。 これだけでも激戦の予感ですよね。 さらに、アリーンなど挑戦的な技術を投入したトヨタの「RAV4」。

日産からは2台が選ばれ、元祖ラグジュアリーミニバンが16年ぶりの新型となった「エルグランド」、コンパクトSUVの「キックス」。 若い世代にも売れているというマツダの「CX-5」という布陣となりました。

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「布陣」という言葉をあえて使いましたが、11月18日に千葉県の袖ケ浦フォレストレースウェイで開催された「10ベスト試乗会」では、朝イチバンで撮影した全員での集合写真の光景が……。 まるで戦国武将の旗印のごとく各ブランドがのぼり旗を掲げており、「てっぺん獲ったるぞ～」という意気込みが伝わってくるような熱気だったんです。 私たち選考委員もその熱気に失礼のないよう、1台1台真剣勝負で選ばなければならないとあらためて実感したのでした。

そして10台をイコールコンディションで試乗することができる貴重な機会とあって、私はここのところ恒例となっている後席の乗り心地や居住性をチェックすべく、吉田由美さんとひたすら後席を乗り比べ。 同じモデルでも、パワートレーンや駆動レイアウトの違いで後席の乗り心地がガラリと変わったりするので、もうぐるぐると何台乗ったかわからない（笑）。 でも甲乙つけがたいモデルが複数あり、これまた悩ましい評価となってしまいました。 あと今年初めて、特別企画として開催されたのが「カレー・オブ・ザ・イヤー」。

昔から自動車メーカーや関連ブランド・団体から趣向を凝らしたレトルトカレーが発売されていたんですが、今年はホンダの「プレリュー堂」やスズキのインドカレー各種などが発売されて、自動車メディアの人たちの間でも「あれ食べた？ 」なんて話題にのぼることが多かったんですね。 それならば、食べ比べをしてみたらどうかということになったのです。 エントリーしたのはまず、自動車メーカーからスズキ「スズキ食堂」、ダイハツ「チュウカラシカジカ」、トヨタの「トヨタ博物館ビーフカレー」、ホンダ「プレリュー堂」、マツダ「瀬戸内カレー」。

そしてモータースポーツチームからトヨタGRのレーシングドライバー、大湯選手の「大湯くん家のカレーRound.1」、ルーキーレーシングのモリゾウさん発案「KIZUNAカレー」、KONDO RACINGの「KONDO RACINGカレー」、IMPULの「全開魂カレー」、TOM'Sの「TOM'Sカレー」という10品です。 食べる前は正直なところ、「カレーなんだから、まぁみんなカレーの味だよね」と思っていたんですよ。 でも……ごめんなさい！ 10品ともまったく別の味で、個性がしっかりあって、似てるものが1つもない！

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えっ、ちょっと待って、クルマ以上に比べにくいんですけど……と、途方に暮れてしまいました。 投票は3部門あって、「総合」「テクノロジー（味）」「パッケージデザイン」。 いやホントに悩ましかったので、この大賞をどのカレーが獲るのかもすごく楽しみになりました。 まるも亜希子／カーライフ・ジャーナリスト。

映画声優、自動車雑誌編集者を経て、2003年に独立。 雑誌、ラジオ、TV、トークショーなどメディア出演のほか、エコ＆安全運転インストラクターなども務める。 海外モーターショー、ドライブ取材も多数。2004年、2005年にはサハラ砂漠ラリーに参戦、完走。 日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）会員。2006年より日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。

ジャーナリストで結成したレーシングチーム「TOKYO NEXT SPEED」代表として、耐久レースにも参戦。 また、女性視点でクルマを楽しみ、クルマ社会を元気にする「クルマ業界女子部」を吉田由美さんと共同主宰。 現在YouTube「クルマ業界女子部チャンネル」でさまざまなカーライフ情報を発信中。 過去に乗り継いだ愛車はVWビートル、フィアット・124スパイダー、三菱自動車ギャランVR4、フォード・マスタング、ポルシェ・968、ホンダ・CR-Z、メルセデス・ベンツVクラス、スズキ・ジムニーなど。 現在はMINIクロスオーバー・クーパーSD。